Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Auf dem Dach gelandet

Warstein (ots)

Am Donnerstagmorgen (18. Februar), gegen 7.38 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Warstein bei Straßenglätte die Straße "Romeckeweg" in Richtung B55. In Höhe der "Taubenhalle" bemerkte er trotz Bremsung, dass sein Wagen immer weiter in Richtung der B55 rutschte. Um nicht weiter unkontrolliert auf die Bundesstraße zu gelangen, lenkte er seinen Wagen in eine Böschung. Dort fuhr er auf einen Baumstumpf, kippte mit seinem Wagen wieder auf die Straße und blieb auf dem Autodach liegen. Ein Zeuge half dem 27-Jährigen anschließend aus dem Auto. Um innere Verletzungen auszuschließen wurde der Warsteiner leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 3.000 Euro geschätzt. (reh)

