POL-KA: (KA)Karlsruhe - Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Montag,dem 05.10.2020, in der Zeit zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr in der Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Grünwinkel einen Verkehrsunfall und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zuvor soll derselbe Fahrer auf der dortigen Zeppelinbrücke eine 56-jährige Pkw-Fahrerin, die dahinter fuhr, zweimal mit einer Vollbremsung ausgebremst haben. Diese kam dann in dem aufsteigenden und unübersichtlichen Bereich der Brücke zum Stehen, wo ihr eine dritte Pkw-Fahrerin auffuhr.

Der Schaden des Unfalls beläuft sich insgesamt auf bis zu 6.000 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um Meldung von Zeugen unter der Telefonnummer 0721/666 3611.

