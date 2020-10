Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Schwerer Verkehrsunfall auf der B 35 Höhe Karlsdorf-Neuthard mit lebensgefährlich verletzter Person

Karlsdor-Neuthard (ots)

Am Dienstag, gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Pkw-Lenker die B 35 von Graben kommend in Richtung Karlsdorf. Bei nahezu geradem Straßenverkauf geriet er dann aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit dem Pkw einer entgegenkommenden 56 Jahre alten Fzg-Führerin. Diese zog sich hierbei schwere Verletzungen, ihr 43-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Alle drei Beteiligten wurden, auch unter Einsatz eines Rettungshubschraubers, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000EUR. Der Streckenverlauf war im Bereich der Unfallörtlichkeit, im Zuge der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung, bis 19.30 Uhr gesperrt.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

