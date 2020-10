Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad Schönborn - Dieb hat es auf Bargeld abgesehen

Karlsruhe (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam in einen Hundeverein in Mingolsheim ein und entwendete eine kleine Menge an Bargeld.

Der Dieb hebelte zwischen 20:00 Uhr und 05:40 Uhr die Tür des Vereinsheims mithilfe eines unbekannten Werkzeugs auf. Er entnahm ca. 30 Euro Bargeld aus einer unverschlossenen Schublade hinter dem Tresen und verließ anschließend das Gebäude. Der an der Eingangstür entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

