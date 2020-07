Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Nach Kollision mit Radfahrerin - Unfallbeteiligte bitte melden!

Friedberg (ots)

*Bad Vilbel: Nach Kollision mit Radfahrerin - Unfallbeteiligte bitte melden!

Nachdem am Montagabend am Kreisverkehr in der Kasseler Straße - Frankfurter ein PKW mit einer Radfahrerin zusammenstieß, bittet die Polizei die namentlich nicht bekannte Autofahrerin, sich zu melden. Was war passiert? Nach bisherigem Kenntnisstand hatte eine 78-jährige Vilbelerin mit ihrem Fahrrad gegen 19 Uhr den Zebrastreifen am Kreisverkehr in Höhe des Rewe-Marktes überquert. Dort war die Dame dann von einem "hellen Fahrzeug", welches aus Richtung Homburger Straße kam, touchiert worden und gestürzt. Die Autofahrerin, eine Frau mit blonden Haaren, hatte daraufhin angehalten und mit der Seniorin gesprochen. Da zunächst alles in Ordnung zu sein schien, trennten sich die Wege, ohne Personalien ausgetauscht zu haben. Später musste die Radfahrerin jedoch feststellen, dass sie Verletzungen am Arm erlitten hatte und ihr Fahrrad beschädigt worden war.

Die Autofahrerin wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für etwaige Zeugen des Unfallhergangs.

Tobias Kremp

Pressesprecher

