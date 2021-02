Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Straße Ostwall

Lippstadt (ots)

Circa 1.000 Euro Sachschaden und kein Verursacher weit und breit. Am Mittwoch (16. Februar) parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Mercedes-Benz auf einem Parkplatz am Ostwall. Bei ihrer Rückkehr stellte sie frische Beschädigungen am hinteren, rechten Stoßfänger fest. Der Unfallverursacher hatte sich jedoch schon aus dem "Staub" gemacht und weder die Polizei noch die Autofahrerin über das Malheur informiert. An dem Wagen der Frau befanden sich noch weiße Lackanhaftungen, die auf einen weißen, flüchtigen Unfallwagen schließen lassen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder einem weißen Wagen mit neuen Unfallspuren geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell