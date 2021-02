Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Gefährliche Routine versus unangepasste Geschwindigkeit

Anröchte (ots)

Ob die nicht angepasste Geschwindigkeit oder aufgrund der Arbeitsroutine ein Verkehrsunfall am Donnerstag (18. Februar), gegen 7.10 Uhr, passierte, sei dahingestellt. Im Ergebnis wurde ein 39-jähriger Mitarbeiter eines Entsorgungsunternehmens bei seiner Dienstverrichtung auf der Brückenstraße leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 39-Jährige wollte routinemäßig am Unfallort die Straße in Richtung eines Müllwagens überqueren, als ein 44-jähriger Autofahrer aus Anröchte den Müllwagen überholte. Nach Angaben des Fahrers und eines Zeugen sei der Autofahrer hierbei schätzungsweise 30 km/h gefahren. Der Fußgänger touchierte hierbei den Wagen seitlich und kam zu Fall. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell