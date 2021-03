Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe benutzen gestohlene Bankkarten

Weilerbach - Kaiserslautern (ots)

Diebe haben nach einem Taschendiebstahl am Donnerstag in Weilerbach, die gestohlenen Bankkarten in Kaiserslautern eingesetzt. Die Täter erbeuteten die Karten in einem Supermarkt in der Europastraße. Unbemerkt stahlen sie den Geldbeutel einer 75-Jährigen. Die Frau bemerkte den Diebstahl erst beim Bezahlen an der Kasse. Es dauerte nicht lange und die Diebe hoben mit der Karte in der Kaiserslauterer Innenstadt Geld an einem Automaten ab. Die Geschädigte stellte fest, dass mehr als 800 Euro von ihrem Konto fehlten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Beamten empfehlen: Bewahren Sie niemals die Geheimzahl ihrer Bankkarten zusammen mit den Karten auf. Die PIN hat im Geldbeutel nichts verloren! Sollte Ihre Bankkarte abhandengekommen sein, lassen Sie diese umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 sperren. Melden Sie den Verlust Ihrer Bank. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell