Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup-Langenhorst, versuchter Diebstahl/Sachbeschädigung

Ochtrup (ots)

Am Metelener Damm haben sich unbekannte Täter über die Eingangstür in eine Verkaufshütte für Lebensmittel begeben. In dem Raum hebelten sie eine Holzbox für die Aufnahme des Bargeldes von der Wand und brachen diese auf. Da diese aber besonders gesichert war, konnten der oder die Täter kein Bargeld erlangen. Andere Gegenstände wurden offenbar nicht gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Unbekannten waren am Donnerstagmorgen (30.07.2020), in dem kurzen Zeitraum zwischen 07.50 Uhr und 08.10 Uhr, am Werk. Die Polizei fragt daher: Wer hat in dem Zeitraum auf dem Areal im südlichen Gemeindebereich Nahe der Vechte verdächtige Personen gesehen? Hinweise bitte unter Telefon 02553/9356.4155.

