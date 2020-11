Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am Mittwochabend kam es in Pfinztal an einer Einmündung zu einem Verkehrsunfall zweier Pkw.

Gegen 12:00 Uhr mittags fuhr die 84-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw auf der Hammerwerkstraße in Richtung Hauptstraße. Beim Abbiegen in die Hauptstraße kollidierte sie mit einem bereits auf dieser Straße fahrenden Kleinlaster. Durch den Unfall kam es zum Austritt von Betriebsflüssigkeit, welche durch eine Spezialfirma entfernt werden musste. Bei beiden Pkw entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 5000 Euro.

David Bortolin, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell