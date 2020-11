Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Durlach - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

KarlsruheKarlsruhe (ots)

In Durlach drangen am Mittwochmittag Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dornwaldstraße ein und entwendeten dort hochwertigen Schmuck.

Die Diebe gelangen zwischen 12:15 Uhr und 12:45 Uhr durch eine offenstehende Eingangstür in das Hausinnere, wo sie anschließend mit körperlicher Gewalt die Tür zu einer Wohnung öffnen konnten. Hier sollen sie Goldschmuck aus einer Schatulle im Wert von 50.000 Euro entwendet haben.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Oststadt bittet alle Zeugen, die an der oben genannten Örtlichkeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0721 49070/ zu melden.

