Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mund-Nasen-Schutz in Brand geraten

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Nachdem ein 71-jähriger Mann am späten Mittwochabend in Karlsruhe-Durlach seinen Mund-Nasen-Schutz auskochen wollte und dabei auf der Couch einschlief, fing die Maske an zu brennen und der Mann musste aus seiner Wohnung gerettet werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 71-Jährige am Abend seinen Mund-Nasen-Schutz auf dem Herd in heißem Wasser auskochen. Allerdings schlief er währenddessen auf der Couch ein. Nachdem das Wasser im Topf schließlich verdampft war, fing die Maske Feuer und es kam zu erheblicher Rauchentwicklung.

Nachbarn verständigten kurz vor Mitternacht aufgrund der hierdurch aktivierten Rauchmelder die Rettungskräfte, die im Anschluss die betreffende Wohnungstür aufbrechen und den 71-Jährigen aus seiner Wohnung begleiten mussten. Der Mann kam im Anschluss aufgrund einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Flammen konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden, lediglich die Kücheneinrichtung wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen.

Florian Herr, Pressestelle

