Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrunkene E-Scooter-Fahrerin

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Mit über 1,2 Promille ist am Mittwochabend eine 27-jährige Frau auf einem E-Scooter in der Karlsuher Innenstadt unterwegs gewesen und wurde dabei von einer Streife der Verkehrspolizei kontrolliert.

Gegen 21:20 Uhr wurden die Beamten auf die Frau aufmerksam, als sie auf ihrem E-Scooter von der Douglasstraße aus nach links in die Amalienstraße einbog. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle schlug den Polizisten direkt Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest vor Ort brachte Gewissheit und zeigte zunächst ein Promille an. Die 27-Jährige musste die Beamten daraufhin auf die Dienststelle begleiten. Dort ergab ein weiterer Test bei der Frau schließlich über 1,2 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an.

Die 27-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Einen Führerschein hat sie nicht.

Florian Herr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell