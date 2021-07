Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrer eines Kleinkraftrades flüchtete vor der Polizei - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Rudersberg: Haltesignale der Polizei ignoriert Eine Polizeistreifte wollte am Sonntag gegen 23.25 Uhr in der Heilbronner Straße den Fahrer eines Kleinkraftrades kontrollieren. Als die Beamten mit Blaulicht und mit dem Leuchtband "Stop Polizei" den Zweiradfahrer zum Anhalten aufforderte, wendete dieser plötzlich und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weg. Bei den Bahngleisen beim Galgenbergweg stürzte der Zweiradfahrer und wollte dann zu Fuß flüchten. Die Beamten liefen hinterher und hielten ihn fest. Der Mann wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der 37-jährige Mann stand augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Bei ihm konnte man auch eine geringe Menge einer betäubungsmittelähnlichen Substanz sicherstellen. Das Zweiradrad war nicht versichert und vermutlich technisch verändert. Zudem sind die Eigentumsverhältnisse des Kleinkraftrades ungeklärt. Möglicherweise wurde es auch entwendet. Wegen der Drogenbeeinflussung des Tatverdächtigen wurde von der Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst. In der Wohnung des Tatverdächtigen wurde im Anschluss noch eine Gasdruckpistole von der Polizei aufgefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Tatkomplex dauern an. Schwaikheim: Unfall auf Bundesstraße Auf der B 14 ereignete sich am Sonntagabend gegen 18 Uhr bei Schwaikheim ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Golf-Fahrer fuhr in Richtung Stuttgart, als vermutlich infolge eines technischen Defekts plötzlich die Räder auf der rechten Fahrzeugseite blockierten. Das Auto kam deshalb nach rechts von der Straße ab und fuhr in die Leitplanken. Die Insassen blieben dabei unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. Waiblingen: Aufgefahren 13.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagabend gegen 21 Uhr ereignete. Ein 33-jähriger Fahrer eines Opel Zafira bemerkte nicht, wie ein Linienbus beim Bahnhof Waiblingen an einer Haltestelle stoppte. Bei dem folgenden Aufprall wurden keine Insassen verletzt.

