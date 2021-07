Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Ellwangen und Gmünd: Unfälle, tätliche Auseinandersetzung

Aalen (ots)

Jagstzell: 80-Jähriger leicht verletzt Mit 5 Fahrzeugen und insgesamt 35 Einsatzkräften rückte die Freiwilligen Feuerwehren Ellwangen/Jagstzell am Samstagmittag in die Straße Storrenbuck aus, nachdem ein Mähdrescher wegen eines technischen Defekts Feuer gefangen hatte. Bei dem Brand wurde der 80 Jahre alte Fahrer leicht verletzt; er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Bopfingen: Tätliche Auseinandersetzung Mit mehreren Streifenbesatzungen rückte die Polizei am Samstagabend gegen 23.15 Uhr in die Bopfinger Innenstadt aus, nachdem eine größere Schlägerei gemeldet worden war. Vor Ort konnte ermittelt werden, dass es zwischen zwei Personengruppen zu Tätlichkeiten gekommen war. Es konnten jedoch nur noch wenige Personen angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Die Ermittlungen dauern an. Ellwangen: Geparktes Fahrzeug gestreift Bereits am Samstagmorgen gegen 9.15 Uhr ereignete sich im Julius-Leber-Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Eigenen Angaben zufolge musste ein 26-Jähriger mit seinem Pkw Seat einem Kind ausweichen, welches ihm mit seinem Fahrrad entgegenkam. Der Autofahrer wich aus, wobei er einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw Audi streifte. Zu einer Berührung mit dem radelndem Kind kam es nicht. Lorch: Aufgefahren An einer Wanderbaustelle auf der B 29 zwischen den Abfahrten Lorch Ost und Schwäbisch Gmünd fuhr ein 55-Jähriger am Sonntagmittag gegen 12.20 Uhr mit seinem Pkw Skoda auf den vor ihm fahrenden Pkw VW Touran einer 21-Jährigen auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 4500 Euro geschätzt. Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen Von der Buchstraße kommend, bog ein 78-Jähriger am Sonntagmittag kurz nach 14 Uhr mit seinem Pkw VW Golf in die Moltkestraße ein. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw BMW eines 23-Jährigen und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 13.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell