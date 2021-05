Polizei Hagen

POL-HA: Hagener ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss auf Roller ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hagen (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Eilpe hielten Polizeibeamte am Mittwoch (19.05.2021) einen Rollerfahrer an, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Gegen 14.30 Uhr kontrollierten sie den 36-jährigen Hagener in der Eilper Straße. Bei einer Überprüfung des Versicherungskennzeichens des Motorrollers stellten sie fest, dass dieses für ein anderes Fahrzeug ausgegeben wurde. Der Hagener sagte ihnen, dass er es von seinem defekten Roller abgeschraubt und an dem Neuen angebracht hatte. Auf Nachfrage konnte der 36-Jährige den Beamten zudem keinen Führerschein vorzeigen. Eine weitere Abfrage in den polizeilichen Auskunftssystemen zeigte, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Weil er sich während der Verkehrskontrolle auffällig verhielt, führten die Polizisten mit ihm einen Drogenvortest durch. Dieser schlug auf Amphetamine an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Rauschmitteleinfluss, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (sen)

