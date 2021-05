Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte brechen in Hasper Bar ein - Zeugen gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Sonntag (09.05.2021) und Mittwoch (19.05.2021) brachen bislang unbekannte Täter in eine Bar in Haspe ein und stahlen unter anderem Geld aus den Spielautomaten. Am Mittwochmorgen, gegen 08.35 Uhr, informierte ein 47-jähriger Hagener die Polizei, da ihm die aufgebrochene Tür der Bar an der Kölner Straße aufgefallen ist. Die Beamten konnten Aufbruchspuren feststellen und sehen, dass Spielautomaten im Inneren der Gaststätte ebenfalls gewaltsam geöffnet wurden. Der 24-jährige Besitzer der Bar konnte erreicht werden. Er sagte den Polizisten, dass ein vierstelliger Geldbetrag aus den Automaten fehlte und die Unbekannten außerdem einen Laptop und ein Mischpult gestohlen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

