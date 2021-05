Polizei Hagen

POL-HA: Mann zu schnell, ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinfluss angehalten

Hagen (ots)

Ohne Fahrerlaubnis, zu schnell, mit rund 0,8 Promille und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde ein 33-Jähriger am Dienstag (18.05.2021) von der Polizei angehalten. Der Hagener war mit einem Smart um 17 Uhr auf der Vogelsanger Straße unterwegs, als er bezüglich der Geschwindigkeitsüberschreitung gestoppt wurde. Seinen Führerschein hatte der Mann nicht dabei, den habe er angeblich vergessen. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass dem 33-Jährigen die Fahrerlaubnis bereits im Jahr 2014 entzogen wurde. Während der Kontrolle schwitzte er stark und war augenscheinlich nervös. Ein freiwilliger Drogenvortest zeigte an, dass er THC konsumiert hatte. Auch ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv und zeigte rund 0,8 Promille an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Er wurde angezeigt. (arn)

