Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Haspe schwer verletzt

Hagen (ots)

Ein Radfahrer verletzte sich am Dienstag (18.05.2021) bei einem Zusammenstoß mit einem PKW in Haspe schwer. Der 36-Jährige befuhr gegen 16.50 Uhr mit seinem Rennrad den Radweg der Enneper Straße in Richtung Gevelsberg. An der Einmündung zur Straße Im Mühlenwert kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem grauen Audi eines 24-jährigen Hageners. Dabei stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Nach einer ersten notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst den Gevelsberger in ein nahegelegenes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

