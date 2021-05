Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger gibt falsche Personalien bei Kontrolle an

Hagen (ots)

Ein 18-Jähriger gab am Montag (17.05.2021) bei einer Verkehrskontrolle mehrfach falsche Personalien an und entschuldigte sich nach der Ermahnung durch die Polizeibeamten mit den Worten "Entschuldigung, Chef. Tut mir Leid. Nächstes Mal mach ich das nicht mehr". Der Hagener hatte unangeschnallt auf der Rückbank eines Audis gesessen, der gegen 23.35 Uhr auf der Altenhagener Straße durch eine Polizeistreife angehalten wurde. Zunächst teilte er mit, keine Ausweisdokumente bei sich zu führen. Bei der Buchstabierung seines Namens gab er unterschiedliche Schreibweisen bei seinem angeblichen Vornamen an. Zudem konnte er sich nicht erinnern, in welcher Hausnummer er wohne. Auch bei seinem Geburtsjahr war sich der Mann augenscheinlich unsicher. Nach der Ermahnung durch die Polizisten keine Falschangaben zu machen, entschuldigte er sich. Der 18-Jährige erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. (arn)

