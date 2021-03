Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 81-jährige Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurde eine 81-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kamener Straße/Wilhelmstraße am Donnerstag, 25. März. Gegen 13.10 Uhr befuhr die 81-Jährige mit ihrem Pedelec die Kamener Straße in nördlicher Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung Wilhelmstraße weiter geradeaus zu fahren. Ein 53-jähriger LKW-Fahrer fuhr auf der Kamener Straße ebenfalls in nördlicher Richtung und bog an der Kreuzung nach rechts auf die Wilhelmstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 81-Jährigen , die dadurch stürzte. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Von dem 53-Jährigen wurde eine Sicherheitsleistung genommen. Während der Unfallaufnahme kam es zirka eine Stunde zu leichten Verkehrsstörungen. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell