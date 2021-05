Polizei Hagen

POL-HA: Fenster einer Schule beschädigt

Hagen (ots)

Unbekannte beschädigten in der Gasstraße das Fenster einer Schule. Ein 63-Jähriger hatte die kaputte Scheibe am Montagmorgen (17.05.2021) festgestellt und die Polizei verständigt. Bei dem Fenster handelt es sich um eines von mehreren Oberlichtern, die zur Damentoilette führen. Zuletzt war es am Freitag (14.05.2021) unbeschädigt. Es liegen keine Hinweise auf Täter vor. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

