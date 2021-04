Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: Urkundenfälschung wird teuer - Mann muss über 1200Euro zahlen

Hamburg (ots)

Am Freitagfrüh gegen 08:40 Uhr kam ein 26-jähriger Serbe mit einem Flug aus Skopje am Hamburger Flughafen an. Als er bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle durch die Beamten der Bundespolizei kontrolliert wurde, stellten diese fest, dass der Mann seit Mitte Februar 2021 wegen Urkundenfälschung in Tateinheit mit Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz von der Staatanwaltschaft Oldenburg zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er hatte 30 Tagessätze zu jeweils 40Euro zu zahlen; hinzu kamen Kosten i. H. v. 73,50Euro. Durch Zahlung der geforderten Gesamtsumme von 1273,50Euro blieben ihm die 30 Tage Ersatzfreiheitsstrafe erspart und er konnte weiterreisen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell