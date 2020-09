Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Putendiebe schlugen zweimal zu

53902 Bad Münstereifel-Gielsdorf (ots)

Bereits am 23. August entwendeten Unbekannte fünf schlachtreife Puten aus einem Gehege an der Pescher Straße. Am heutigen Montagmorgen (07:18 Uhr) bemerkte der Eigentümer bei seiner morgendlichen Fütterung, dass wieder drei Puten entwendet wurden. Der bisher entstandene Sachschaden liegt im hohen dreistelligen Bereich. Hinweise auf etwaige Diebe liegen nicht vor.

