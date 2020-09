Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Auch Mundraub ist strafbar

53949 Dahlem-Kronenburg (ots)

Am frühen Freitagmorgen (02:05 Uhr) verschaffte sich ein Unbekannter, nach Aufhebeln eines Fensters, Zutritt zu den Räumlichkeiten der Seeterrasse am Kronenburger See. Dort entwendete er Lebensmittel in Form von sechs gebratenen Enten und 20 Brühwürstchen. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: Alter ca. 65-70 Jahre, unauffällige Statur.

