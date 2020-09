Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sitzbank in Brand gesetzt

53881 Euskirchen-Wüschheim (ots)

Am Freitagabend (19:05 Uhr) befuhr ein Autofahrer einen Feldweg zwischen Ottenheim und Wüschheim, parallel zur Landstraße 194. Dabei bemerkte er, dass eine Sitzbank in Brand stand. Unbekannte hatten die Bank vorsätzlich in Brand gesetzt. Löschversuche des Zeugen misslangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sucht nach dem Verursacher.

