Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Maurer stürzt acht Meter in die Tiefe

53947 Nettersheim-Frohngau (ots)

Samstagmittag (12:10 Uhr) mauerte der Bauherr eines Hauses an der Holzmülheimer Straße am Giebel seines Bauobjekts. Oberhalb seines Standorts in acht Meter Höhe hatte er an einem Kran hängend eine Palette mit Steinen bereitgestellt. Plötzlich lösten sich die Steine der Palette und fielen auf die Gerüstbohlen. Noch ist unklar, ob der 55-Jährige aus Frohngau durch Herabfallen der Steine oder durch einen Rettungssprung in die Tiefe stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

