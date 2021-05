Polizei Hagen

POL-HA: Medizinischer Notfall - Auffahrunfall in Wehringhausen

Hagen (ots)

Am Mittwoch (19.05.2021) kam es in Wehringhausen zu einem Verkehrsunfall. Bei einem Beteiligten lag ein medizinischer Notfall vor. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Gevelsberger mit seinem Mercedes die Christian-Rohlfs-Straße in Richtung der Lange Straße. Vor ihm musste eine 70-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen PKW und fuhr auf den VW der Hagenerin auf. Sie blieb unverletzt. Eine 39-jährige Frau sah den Unfall und wollte den Beteiligten helfen. Sie atmete Rauch ein, der bei dem Unfall entstanden ist und wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Rettungskräfte stellten bei dem 56-jährigen Unfallbeteiligten einen medizinischen Notfall fest und brachten auch ihn in ein Hagener Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. (sen)

