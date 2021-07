Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 64 Jahre alter Renault-Fahrer befuhr am Montag gegen 14:00 Uhr den Pamiersring von der Goldbacher Straße kommend in Richtung Schönebürgstraße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke Daimler-Benz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.500 Euro.

Sulzbach-Laufen: Unfallflucht

Am Montag zwischen 6:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Einbiegen auf die Forststraße einen dort auf enem Stellplatz geparkten PKW der Marke Suzuki. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen LKW oder eine größere Arbeitsmaschine. An dem PKW entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 9509-0.

Wolpertshausen: Unfall beim Überholen

Am Montagvormittag gegen 09:20 Uhr fuhr ein 39-jähriger Lkw-Fahrer auf der A6 in Richtung Heilbronn. Hierbei überholte er einen 45-jährigen Lkw-Fahrer im Überholverbot und kam dabei zu weit nach rechts. Es kam zum Kontakt zwischen den beiden Lkws, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro entstand.

