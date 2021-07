Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfälle

Bad Eilsen/Obernkirchen (ots)

(ma)

An der Kreuzung Winternstraße/Obernkirchener Straße in Bad Eilsen, sind am Sonntag gg. 18.40 Uhr zwei Pkw zusammengestoßen.

Ein 23jähriger Pkw-Fahrer aus Hess. Oldendorf befuhr die Winternstraße, um mit dem Pkw Audi nach links in Fahrtrichtung Bad Eilsen abzubiegen. Hierbei übersah der Hess. Oldendorfer den entgegenkommenden Pkw VW eines 24jährigen Bückeburgers.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden beteiligten Fahrzeuge.

Der Pkw des Bückeburgers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit

Ein Kradfahrer zog sich ebenfalls am Sonntag gg. 13.00 Uhr in Obernkirchen beim Befahren der Rintelner Straße, Höhe Einmündung "Piepenbreite", leichte Verletzungen durch den Zusammenprall mit einem Pkw Audi zu.

Der 16jährige Meerbecker war mit seinem Krad Kawasaki auf der Rintelner Straße stadtauswärts unterwegs und bemerkte nach seinen Angaben zu spät, dass der vorausfahrende Pkw Audi einer 50jährigen Obernkirchenerin nach links in die "Piepenbreite" abbiegen wollte.

Der Meerbecker wollte mit seinem Zweirad links an dem abbiegenden Fahrzeug vorbeifahren und ausweichen, dennoch kam es zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Der Kradfahrer erlitt Verletzungen am Rücken und an den Armen bzw. Beinen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell