Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Polizei Stadthagen rückt Samstag auf Sonntag zu mehreren Einsätzen in Wiedensahl aus

Nienburg (ots)

(KEM) In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 03./04.07.2021, wurden die Beamten der Polizei Stadthagen zu mehreren Einsätzen in Wiedensahl gerufen. Am Folgetag wurde zudem eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet, die sich in der Nacht ereignet haben soll.

Gegen 00.16 Uhr rückte die Polizei wegen einer Ruhestörung vor einer Gaststätte an der Hauptstraße in Wiedensahl aus, da sich vereinzelte Personen an der Straße vor der Gaststätte lautstark unterhielten. Nach einer Ermahnung zeigten diese sich einsichtig und führten ihre Gespräche in der Gaststätte fort.

Gegen 02.42 Uhr erging die Meldung, dass eine alkoholisierte Person auf einem gegenüber der Gaststätte liegenden Parkplatz herumschreien und andere Personen schlagen solle. Bei Eintreffen der Stadthäger Polizeibeamten wurden zwei Personen festgestellt, die für Auseinandersetzungen verantwortlich gewesen sein sollen. Die Beamten stellten die Identitäten der beiden jungen Männer fest, es handelte sich um einen 20-jähriger Niedernwöhrener und einen 21-jähriger Stadthäger, und beruhigten die beiden. Straftaten wurden den Polizisten gegenüber zu diesem Zeitpunkt nicht zur Anzeige gebracht.

Gegen 05.14 Uhr wurde eine Ruhestörung durch zwei laut streitende Personen an der Bushaltestellte "In der Hespe" an der Hauptstraße in Wiedensahl gemeldet. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, stellten sie ein streitendes Pärchen fest. Die Personen konnten beruhigt und die Ruhe wiederhergestellt werden.

Die Polizei Stadthagen leitete darüber hinaus ein Strafverfahren wegen einfacher vorsätzlicher Körperverletzung ein, die am Sonntagmittag durch einen 18-jährigen Niedernwöhrener angezeigt worden ist. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in der Nacht gegen 02.45 Uhr am Teich nahe des Parkplatzes gegenüber der Gaststätte auch zu einem Streit, infolgedessen der bereits in der Nacht durch die Beamten kontrollierte 20-jährige Niedernwöhrener den 18-Jährigen mit einem Kopfstoß und Schlägen gegen den Kopf verletzt haben soll. Der 18-Jährige hatte sich den Beamten gegenüber in der Nacht nicht offenbart, erstattete jedoch am Sonntag Anzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell