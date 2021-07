Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Bad Nenndorf - Diebstahl eines Rasenmähroboters

Rodenberg (ots)

(Obe) In der Zeit zwischen dem 02.07.2021 und dem 03.07.2021 wird in der Suntalstraße in Rodenberg durch bislang unbekannte Täter ein Rasenmähroboter aus dem Garten gestohlen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat liefern können, werden gebeten sich mit der hiesigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

