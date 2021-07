Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Außenspiegel abgefahren

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 01.07.2021, zwischen ca. 16.00 Uhr und 19.00 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines an der Hannoverschen Straße geparkten grauen Toyota Aygo von einem bislang unbekannten PKW abgefahren. Der graue Toyota Aygo stand geparkt an der Hannoverschen Straße hinter der Einmündung "Hinterm Parkhaus" rechtsseitig in Fahrtrichtung Langendamm am Fahrbahnrand. Am Unfallort wurden neben dem abgebrochenen Außenspiegel des Toyota auch die Abdeckung eines schwarzen Außenspiegels des Herstellers VW gefunden, die vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammt. Die Abdeckung wurde von den unfallaufnehmenden Beamten sichergestellt. Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter Tel. (05021) 9 77 80 zu melden.

