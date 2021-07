Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Kind angefahren und geflüchtet

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 01.07.2021, ungefähr gegen 17.00 Uhr ereignete sich an der Oldemeyerstraße in Stolzenau eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine 12-Jährige angefahren und verletzt wurde.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Oldemeyerstraße vor dem Haus der Generationen in Richtung Schinnaer Landstraße, als ein PKW sie im Vorbeifahren touchierte. Die 12-jährige Stolzenauerin stürzte und verletzte sich dabei. Der PKW entfernte sich in bislang unbekannte Richtung.

Es soll sich um einen keinen schwarzen PKW mit NI-Kennzeichen gehandelt und am Steuer eine Frau gesessen haben.

Das Polizei Stolzenau ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht sowie fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zum PKW und/oder der PKW-Fahrerin geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Stolzenau unter Tel. (05761) 9 20 60 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell