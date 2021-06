Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Fahrrad-Aktionstag am Samstag, den 10.07. auf dem Parkplatz des WEZ-Marktes

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(Haa) Es ist Sommer und die Fahrradsaison ist in vollem Gange. Immer mehr Menschen sind mit dem Fahrrad, dem E-Bike oder dem Pedelec unterwegs.

Der ADFC Schaumburg hat dazu einen Aktionstag für interessierte Bürgerinnen und Bürger ins Leben gerufen. Mit Unterstützung des Polizeikommissariats Stadthagen, des Weißen Ringes und des WEZ-Marktes findet am 10.07.2021 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr ein Aktionstag zum Thema Fahrrad statt. Die Veranstaltung findet auf dem Parkplatz des WEZ-Marktes in der Bahnhofstraße 26 in Stadthagen statt.

Neben Präventionshinweisen, zum Beispiel: "Wie sichere ich mein Fahrrad gegen Diebstahl?", bietet der ADFC auch einen kostenfreien Licht- und Bremsencheck an.

Anke Heldt, die Präventionsbeauftragte des Weißen Ring Landesverband Niedersachsen, wird an diesem Tag ebenfalls in beratender Eigenschaft vor Ort sein.

Der Kontaktbeamte des Kommissariats, Carsten Köller, bietet an diesem Tag zusammen mit weiteren Polizeibeamtinnen und -beamten eine Fahrradcodierung oder -registrierung an. Bei der Fahrradregistrierung werden Daten des Fahrrades und des Eigentümers erhoben und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen System eingepflegt. Ein Foto des Rades komplettiert den Datensatz. Im Fall der Codierung wird zusätzlich zu den erhobenen Daten mithilfe einer speziellen Graviermaschine oder eines Aufklebers ein verschlüsselter personenbezogener Code auf dem Fahrradrahmen angebracht. Somit ist das Zweirad bei einer Kontrolle oder im Falle einer Anzeigenerstattung, beispielsweise bei Diebstahl, recherchierbar und kann der Eigentümerin oder dem Eigentümer zugeordnet werden.

Interessierte Zweiradbesitzerinnen und Besitzer können sich das entsprechende Formular vorab auf der Internetseite des Polizeikommissariats Stadthagen herunterladen und dieses am Aktionstag ausgefüllt mitbringen.

Die Veranstaltung findet selbstverständlich unter den gültigen Abstands- und Hygieneregeln statt.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell