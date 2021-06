Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya: Polizei sucht betroffenen Fahrzeugführer/in nach Straßenverkehrsgefährdung

Nienburg (ots)

(Haa) Am Freitag, den 25.06.2021 ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf der L330 zwischen Hassel und Hoya eine Straßenverkehrsgefährdung.

Eine 57-jährige Frau aus Dörverden war zusammen mit ihrem Ehemann in ihrem Hyundai auf der L330 von Hassel in Richtung Hoya unterwegs gewesen,als hinter ihr ein weißer VW Polo mit Verdener Kennzeichen fuhr. Der Fahrzeugführer hielt einen so geringen Abstand zu dem Hyundai, dass das Kennzeichen für die Fahrerin im Rückspiegel nicht mehr zu erkennen war. Nach kurzer Zeit setzte der Fahrer trotz Gegenverkehr zum Überholen an. Nur durch eine Gefahrenbremsung der 57-Jährigen und eines Ausweichmanövers eines entgegenkommenden dunklen VW Passat kam es zu keinem Verkehrsunfall. Der Fahrer des weißen Kleinwagens konnte von der Geschädigten wenig später auf dem Parkplatz eines Supermarktes angetroffen und angesprochen werden. Laut Aussage der Geschädigten hatte er von dem Vorfall nichts bemerkt. Die Frau erstatte Strafanzeige gegen den 24-jährigen Mann aus Hoya bei der dortigen Polizei. Diese sucht jetzt nach der/dem Fahrer/in des dunklen VW Passats, der durch das Überholmanöver des Kleinwagens ausweichen musste. Diese/r wird gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell