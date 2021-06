Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Bückeburg (ots)

(ma)

Auf der Bückeburger Kreuzung "Am Eichholz/Hannoversche Straße" (Bundesstraße 65) ereignete sich heute gg. 09.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad einer 17jährigen Jugendlichen aus Porta Westfalica und einer 71jährigen Pkw-Fahrerin aus Ahnsen.

Gegenüber der Polizei gab die Ahnserin an, dass sie als Linksabbiegerin aus der Straße Am Eichholz kommend bei Grünlicht in Fahrtrichtung Minden mit ihrem Pkw VW abgebogen sei und das Motorrad aus Richtung Müsingen kommend in das Fahrzeugheck gefahren ist.

Die Kradfahrerin einer MZ 125 erklärte den Beamten, ebenfalls bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.

Der Polizei liegen Zeugenhinweise vor, dass die Ampelanlage zumindest für die Richtungsfahrbahn Stadthagen zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles Rot zeigte.

Die Zweiradfahrerin und ihre Sozia, eine 19jährige Frau aus Nienstädt, wurden mit Verletzungen durch Rettungswagen in das Klinikum Schaumburg verbracht.

Die Polizei Bückeburg bittet um Zeugenhinweise des Verkehrsunfalles, die telefonisch unter der Telefonnummer 05722/95930 entgegengenommen werden.

