Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl einer Geldbörse

Geilenkirchen (ots)

Am Samstag, 29. Mai, kurz vor 10 Uhr, saß ein 22-jähriger Mann aus Hamburg auf einer Parkbank an der Herzog-Wilhelm-Straße und legte kurz seine Geldbörse neben sich ab. Diese Gelegenheit nutzte eine unbekannte männliche Person, die etwa 35-40 Jahre alt war, schnappte sich die Geldbörse und lief weg. Der Hamburger beschrieb den Täter als zirka 185 Zentimeter groß, mit heller Haut, zerzausten schulterlangen, braunen Haaren und mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Der Hamburger verfolgte den Dieb, verlor ihn aber auf dem Weg Richtung Innenstadt aus den Augen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Geilenkirchen in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

