Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nachtrag zum Pressebericht Nr. 150

Kreis Heinsberg (ots)

Hückelhoven - Verkehrsunfall mit schwerverletzten Pedelecfahrer Am 30.05.2021, gegen 12:10 Uhr, befuhr ein 21- jähriger Mann aus Heinsberg mit seinem Motorrad die Landstraße 364, aus Richtung Hilfarth kommend, in Richtung Brachelen. Hinter einer Linkskurve kreuzte, aus Sicht des 21- Jährigen, ein 67- jähriger Mann, ebenfalls aus Heinsberg,mit seinem Pedelec die Fahrbahn der Landstraße 364 von links nach rechts. Wahrscheinlich wollte der 67- jährige Pedelec Fahrer mit seinem Rad vom Fahrradweg der Landstraße 364 in den gegenüberliegenden Wirtschaftsweg in Richtung Naturschutzgebiet Kaphof wechseln. Es kam zum Zusammenstoß beider Zweiradfahrer. Dabei wurde der Pedelec Fahrer schwerstverletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber dem Rhein-Maas Klinikum zugeführt werden. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus Heinsberg verbracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Landstraße 364 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Hilfarth und Brachelen gesperrt. Umleitungsmaßnahmen wurden eingerichtet.

Presseaufruf:

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise sowie zum Verhalten der Unfallbeteiligten machen können. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die vielleicht unmittelbar vor dem Unfallgeschehen an dem Pedelec Fahrer vorbeigefahren sind und/ oder dem Motorradfahrer begegnet sind. Insbesondere werden die an der Unfallstelle tätig gewordenen Ersthelfer gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell