Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Spiegel von Ford abgetreten - In Greifensteiner Barockkirche eingestiegen - Am "Waldhaus" randaliert - In Bäckerei eingebrochen - Scheiben in Dutenhofen beschädigt -

Dillenburg (ots)

--

Dietzhölztal: Spiegel abgetreten -

Einen Schaden von ca. 250 Euro ließ ein Unbekannter an einem grauen Ford Focus zurück. Der Wagen parkte zwischen Freitagabend (19.02.2021) und Samstagmorgen (20.02.2021) in der Forststraße, in Höhe der Hausnummer 34. Der Täter trat gegen den linken Außenspiegel. Hinweise zu dem Vandalen nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Greifenstein: Barrockkirche im Fokus von Dieben -

Lautsprechertechnik ließen Unbekannte Diebe aus der Barockkirche an der Burgruine mitgehen. Am Dienstagmorgen (23.02.2021) entdeckten Zeugen den Einbruch. Über ein Fenster drangen die Diebe gewaltsam in die Kirche ein. Im Inneren brachen sie weitere Türen auf und ließen Lautsprecher, ein Mischpult sowie einen Receiver mitgehen. Ob weitere Gegenstände fehlen, kann momentan nicht gesagt werden. Wann genau sich die Diebe zur Burgkirche Zutritt verschafften ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu den Einbrechern machen? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Vandalen am "Waldhaus" -

Das ehemalige Gasthaus "Waldhaus" rückte in den zurückliegenden Tagen in den Fokus unbekannter Vandalen. Zwischen Donnerstag (18.02.2021), gegen 07.00 Uhr und Montag (22.02.2021), gegen 11.00 Uhr suchten die Täter das seit Jahren geschlossene Lokal auf. Sie beschädigten ein Kellerfenster, zerstörten eine Außenlampe sowie Fassadenschindel und rissen Teile der Elektroinstallation vom Putz. Zudem schoben die Unbekannten Rollläden hoch, stiegen aber nicht in das Gebäude ein. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: In Bäckerei eingebrochen -

Auf Beute aus einer Bäckereifiliale hatten es Diebe in der Aßlarer Hauptstraße abgesehen. Sie hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Verkaufsraum. Eine Liste der gestohlenen Wertsachen liegt der Polizei derzeit noch nicht vor. Zeugen, die die Einbrecher am frühen Montagmorgen (22.02.2021), zwischen 00.30 Uhr und 04.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Scheiben beschädigt -

Einen Schaden von rund 1.000 Euro ließen Unbekannte an den Scheiben der Sparkassenversicherung in der Grabenstraße zurück. Bisher ist nicht bekannt wie die Täter die äußere Verglasung der drei Fensterscheiben beschädigten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Unbekannten zwischen dem 15.02.2021 und dem zurückliegenden Freitag (19.02.2021) an den Scheiben vergriffen. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer kann Angaben zu den Vandalen machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell