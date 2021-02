Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Falsche Enkel rufen an! - Polizei warnt vor Betrügern!

Dillenburg (ots)

Lahn-Dill-Kreis: Schockanrufer fordern hohe Bargeldsummen

Seit heute Morgen (23.02.2021) erreichen vermehrt Hinweise auf Enkeltrickbetrüger die Polizei im Lahn-Dill-Kreis. Senioren aus Wetzlar, Aßlar und Haiger meldeten sich bei der Kriminalpolizei und berichteten von betrügerischen Anrufen.

Die Anrufer gaben sich als Angehörige der betagten Opfer aus und gaben vor in einer Notlage zu stecken. Der mutmaßliche Sohn einer Haigererin erklärte am Telefon einen schweren Unfall verursacht zu haben. Um eine Haftstraße abzuwenden, sei ein hoher Geldbetrag erforderlich. In Wetzlar forderte ein "Enkel" für eine finanzielle Notlage von seiner Oma einen fünfstelligen Euro-Betrag. Die angerufenen Senioren taten das Richtige: Sie beendeten das Gespräch sofort.

Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe weiter versuchen werden ältere Mitmenschen um ihr Geld zu betrügen. Je mehr die Masche in der Bevölkerung bekannt wird, desto weniger Chancen haben die Gauner auf Beute. Die Ermittler bitten mitzuhelfen Informationen zu dieser Betrugsmasche weiterzugeben: Reden Sie mit älteren Angehörigen oder Bekannten darüber und stellen Sie sich für diese als Ansprechpartner zur Verfügung.

Um nicht auf die Masche der Gauner hereinzufallen geben die Ermittler folgende Tipps:

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. - Geben Sie keine Details zu ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Guido Rehr, Pressesprecher

