Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sockenversteck

Bückeburg (ots)

(ma)

Durch den markanten Geruch von Marihuana verriet sich am Freitag gg. 23.30 Uhr ein 30jähriger Bückeburger bei einer Verkehrskontrolle an der Stadtkirche in Bückeburg.

Beamte des Einsatz-und Streifendienstes stoppten den Radfahrer, weil das Licht an seinem Fahrrad nicht funktionierte.

In seinen Socken hatte der Bückeburger zwei Klemmleistenbeutel mit Drogen versteckt. Zudem hatte der 30jährige in seiner mitgeführten Tasche eine mit Marihuana gefüllte Dose dabei.

Die Drogen wurden von der Polizei beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell