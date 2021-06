Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht auf dem KIK-Parkplatz Stolzenau

Stolzenau (ots)

Stolzenau(Oth): Am 26.06.2021, gegen 13:00 Uhr, kommt es auf dem KIK Parkplatz in Stolzenau zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein orangener Kastenwagen mit Nienburger Kennzeichen stieß beim Ausparken gegen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge. An dem VW Golf, einer 43-jährigen Leeserin und dem VW Polo eines 58-jährigen Leeser entstand Sachschaden. Die Polizei Stolzenau sucht nach Zeugen zu dem Verkehrsunfall. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise zum Unfallhergang, Unfallfahrzeug oder dem Fahrzeugführer geben? Insbesondere wird eine Dame gesucht, welche den Verkehrsunfall gesehen und anschließend die KIK-Mitarbeiterin über den Unfall informiert hat. Zudem sucht die Polizei nach einem Herrn, der einen weißen, amerikanischen Pickup fährt. Dieser habe laut Zeugenaussagen den Insassen des Kastenwagens beim Ausparken geholfen.

