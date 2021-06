Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Senioren im Supermarkt bestohlen

Bückeburg (ots)

(ma)

Eine 80jährige Frau und ein 83jähriger Mann sind am Donnerstag in zwei unterschiedlichen Bückeburger Supermärkten von unbekannten Tätern bestohlen worden.

Gegen 10.15 Uhr wurde dem Bückeburger in einem Einkaufsmarkt an der Hannoverschen Straße das Portemonnaie aus der rechten Jackentasche entwendet. Die gestohlene Geldbörse wurde am selben Nachmittag an der Fußgängerampel Unterwallweg/Totenweg ohne Bargeld aufgefunden. Die wichtigen Ausweiskarten des Geschädigten waren noch vorhanden.

Die ebenfalls geschädigte 80jährige Bückeburgerin, der um 16.00 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Kreuzbreite die Geldbörse mit 70 Euro Bargeld und allen wichtigen Ausweiskarten aus der Handtasche gestohlen wurde, vermisst noch immer ihr Portemonnaie und muss evtl. alle mit entwendeten Ausweise neu beantragen.

