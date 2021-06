Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wölpinghausen/Bergkirchen: VW Multivan stößt mit Motorrad zusammen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 24.06.2021, war es gegen 12:25 Uhr auf der Schmalenbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW T5 und einem Motorrad gekommen. Die 52-jährige Fahrzeugführerin des Volkswagen war mit ihrem Fahrzeug die Schmalenbrucher Straße in Richtung Bergkirchen gefahren, als ihr in einer der dortigen Kurven ein Motorradfahrer entgegenkam. Vermutlich aufgrund eines gegenseitigen Missverständnisses stießen beide Fahrzeugführer beim Ausweichen mittig auf der Fahrbahn zusammen. Der 68-jährige Fahrzeugführer aus Rehburg-Loccum verletzte sich durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

