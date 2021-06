Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen: Rintelner kommt mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und schiebt zwei geparkte Pkw ineinander

Nienburg (ots)

(Haa) Am Donnerstag, den 24.06.2021, kam es um 08:50 Uhr auf der Seilerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem insgesamt drei Pkw nicht nur unerheblich beschädigt wurden.

Ein 24-jähriger Mann aus Rinteln war mit seinem BMW 3-er die Seilerstraße in Richtung der Enzer Straße gefahren, als er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn nach rechts abkam und gegen einen geparkten Skoda Fabia fuhr. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Skoda in einen davor geparkten Hyundai i30 geschoben. Durch den Unfall wurden die Fahrzeuge teilweise schwer beschädigt. Der BMW und der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Einschätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf ca. 15.000EUR. Zu der Unfallursache machte der Rintelner vor Ort keine Angaben. Die Polizei in Stadthagen bittet daher Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/40040 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell