Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag, den 24.06.2021, in Hoya.

Gegen 10.20 Uhr befuhr eine 81-jährige Hoyaranerin mit ihrem VW UP! die Bahnhofstraße in Richtung Lange Str./Deichstraße. Ein vor ihr mit einem PKW fahrender Mann beabsichtigte scharf nach rechts auf die Deichstraße in Richtung Weserbrücke zu fahren und stoppte seinen PKW. Beim Anfahren rollte sein PKW auf der abschüssigen Straße zunächst zurück und stieß gegen den VW UP! der 81-Jährigen. Anschließend entfernte er sich in Richtung Weserstraße. Es könnte sich um einen beigen oder grauen PKW gehandelt haben, der hinten rechts beschädigt sein könnte. Am VW der Frau entstand Schaden am rechten vorderen Stoßfänger.

Da zu dieser Zeit auch der Markt stattgefunden hat, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter (04251) 934 640 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell