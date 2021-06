Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Lagerhalle

Obernkirchen/Gelldorf (ots)

(ma)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Täter in eine Betriebslagerhalle an der Dorfstraße in Obernkirchen/Gelldorf eingebrochen und haben Arbeitsmaschinen bzw. Material im Wert von mindestens 1.200 Euro gestohlen.

Um auf das Firmengelände zu gelangen durchtrennten die Einbrecher zur Hauptstraße/B65 einen Doppelstabmattenzaun, um schließlich an einem Rolltor, zum Eindringen in die Halle, ein Fenster einzuschlagen.

Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell