POL-NI: Pedelec-Fahrer rammt Streifenwagen und flüchtet

Hoya (ots)

(BOE) Am 27.06.2021, gegen 23:00 Uhr, wurde der Streifenwagen im Rahmen eines Einsatzes auf der Rudolf-Harbig-Straße in Hoya geparkt. Während sich die Polizeibeamten vom Fahrzeug entfernten, fuhr ein Pedelec-Fahrer von hinten dem Streifenwagen auf. Dabei stieß dieser mit seinem Pedelec am linken Heck mit dem Streifenwagen zusammen. Einer der Polizeibeamten konnte den Sachverhalt aus der Entfernung beobachten, wie sich der Pedelec-Fahrer auf sein Gefährt setzte und in Richtung Johann-Beckmann-Straße flüchtet. Auch die Aufforderung "Stehenbleiben!" ignorierte er. Nach etwa 800 m wurde das E-Bike mit dem beschädigten Streifenwagen eingeholt und der Fahrzeugführer stoppte nach mehrmaliger Aufforderung sein Pedelec. Gegen den 64-Jährigen wird nun wegen der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

