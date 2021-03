Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Hofreinigung zu Wucherpreisen

Lingenfeld (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge konnte gestern Handwerker dabei beobachten, wie sie im Ortskern von Haus zu Haus gingen und den Eigentümern Reinigungsarbeiten zu horrenden Preisen anboten. Bei einer Überprüfung konnte die Polizei die Handwerker in einem Hof in der Martin-Luther-Straße antreffen. Sie waren gerade dabei, entsprechende Arbeiten durchzuführen. Bei einer näheren Überprüfung wurde festgestellt, dass die Handwerker und deren Fahrzeug bereits wegen ähnlichen Taten aufgefallen und so in den Fokus der Polizei geraten sind. Aufgrund der Erkenntnisse und um weitere Taten zu verhindern, wurde ihr Fahrzeug sichergestellt und abgeschleppt.

